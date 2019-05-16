"Укрзализныця" готовится привлекать новые кредиты, – Кравцов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, около 26% всех доходов компании сегодня захеджированы, в ближайшей перспективе это будет сделано по всем доходам компании из-за введения автоматической индексации тарифа на железнодорожные грузовые перевозки на уровень ИЦП.

По словам Кравцова, в первом полугодии также будет введен механизм индексации на индекс цен производителей других продуктов компании, что увеличивает уровень захеджированных доходов до 35%.

"В ближайшей перспективе наша цель – захеджировать почти все доходы "Укрзализныци", и мы планируем сделать это через внедрение автоматической индексации тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на уровень ИЦП", – рассказал руководитель компании.

"У нас есть много обязательств, и выплаты, которые должны состояться в этом году, требуют от нас прагматичного подхода, что должно обеспечить инвестиционные процессы и стабильную операционную деятельность компании", – подчеркнул Кравцов.

Так, "Укрзализныця" своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по еврооблигациям (в марте 2019 года погашено $150 млн основного долга). За счет введения централизованной системы управления денежными потоками ликвидность компании остается на стабильном уровне, что придает уверенности инвесторам в своевременном выполнении финансовых обязательств.

С учетом улучшения финансово-экономического состояния компания рассчитывает на расширение сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ, украинскими банками-партнерами, а также рассматривает возможность эмиссии внутренних облигаций.

"Сейчас мы наблюдаем высокий уровень интереса, большую активность по этому инструменту со стороны украинских и международных игроков. Наша стратегия заключается в том, чтобы использовать такой "микс" и больше добавлять гривневых инструментов нашего портфеля", – отметил Кравцов.

Он также добавил, что компании интересны кратко- и среднесрочные инструменты с разумными процентными ставками.

Кроме того, по словам Кравцова, с декабря 2018 года "Укрзализныця" сотрудничает со Всемирным банком с целью определения направлений и возможных финансовых инструментов кредитования.

Напомним, в мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% - в 2021 году.

В апреле 2018 года "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне объемом от 500 млн до 1 млрд грн на срок от трех до пяти лет до конца того же года, а также уже получила согласование министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд грн.

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