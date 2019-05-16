Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Стандарт"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 15 мая уполномоченным лицом Фонда были поданы для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре.

Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

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Как сообщалось, ранее в Фонде заявляли, что бывший владелец банка "Стандарт" в декабре 2018 года был объявлен в розыск, в том числе, по линии Интерпола.

По данным Фонда, бывший владелец и служебные лица ПАО КБ "Стандарт" завладели средствами банка на сумму более 900 миллионов гривен через кредитование подконтрольных компаний.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Стандарт" 18 июня 2015 года.

По состоянию на 2014 год банк "Стандрат" принадлежал Виталию Тарану через ООО "Медиа Имидж". В сентябре 2014 года ООО "Медиа Имидж" сократило участие в уставном капитале банка "Стандарт" до 51% со 100%, а в декабре 2017 года компания вышла из состава акционеров финучреждения.

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