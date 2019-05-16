Власти Киева решили направить 2,4 миллиарда на безопасность дорожного движения

За принятие решения проголосовали 65 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Соответствующая программа, рассчитанная на 4 года, направлена на создание комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения и уменьшить уровень травматизма и смертности в столице. Ведь сейчас по количеству летальных исходов Киев опережает большинство европейских городов. За 2017 год смертность на дорогах по сравнению с 2016 годом выросла почти на 48%", – отмечается в сообщении.

Согласно планам местных властей, реализация программы будет способствовать уменьшению случаев превышения скорости, количества нетрезвых водителей, умышленных нарушений ПДД, неприменение ремней безопасности и тому подобное.

В частности, до 2022 года киевские власти планируют потратить 58 млн грн для обеспечения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках. Также 292,6 млн грн будет направлено на строительство светофорных объектов. В целом финансирование программы на 4 года составляет 2,37 млрд грн.

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"Из-за изношенности дорожной инфраструктуры мы долгое время уделяли больше внимания ее восстановлению и увеличению пропускной способности. Но период "евроблях" продемонстрировал, что элемент безопасности на дорогах не стоит возлагать только на участников движения или штрафы. Это должна быть целая система мероприятий: от модернизации перекрестков, создание условий передвижения для маломобильных групп и закупки габаритно-весовых комплексов до таких простых вещей, как самодисциплина в использовании ремней безопасности", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Ожидается, что реализация программы повышения организации и безопасности дорожного движения столицы позволит сократить количество смертельных случаев в 2022 году на 30% по сравнению с 2015 годом.

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