"Приватбанк" пересмотрел планы по наращиванию кредитования

Об этом сообщила финансовый директор банка Анна Самарина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы несколько снизили планы по росту кредитного портфеля, чтобы обеспечить то его качество, которое является целевым. За счет работы не только с NPL, но и роста нового портфеля, который должен быть на достойном уровне, доля NPL должна снижаться до 31% на конец года", – сказала Самарина.

Финансовый директор банка уточнила, что после длительных дискуссий темпы роста кредитного портфеля на этот год предусмотрены примерно такие же, как в 2018 году.

Самарина добавила, что банк планирует активно развивать розничное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, а также наращивать корпоративное кредитование. При этом стратегией развития "Приватбанка" предусматривается сохранить региональную сеть в количестве более 1,9 тыс. отделений.

"Сейчас у нас 1 991 отделение и на этом уровне плюс-минус мы остаемся. Стратегия однозначно не предполагает какой-то дальнейший рост, поскольку эта сеть покрывает всю Украину. Стратегия не предполагает и сокращения сети", – сказала топ-менеджер.

Самарина также сообщила о намерении банка сохранить инфраструктуру обслуживания платежных карточек, которая включает более 7,3 тыс. банкоматов.

"Банкоматную сеть мы не сокращаем. Если банк небольшой и работает в центральных регионах, тогда у него есть возможность сокращать сеть, поскольку он может уходить в диджитал-каналы. У банка, который обслуживает пенсионеров, ограничены возможности в этом. Кроме того, в некоторых районах недоступен интернет. Хотя мы настоятельно рекомендуем клиентам переходить в цифровые каналы", – сказала финдиректор.

Как сообщалось, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Напомним, 18 апреля, Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В свою очередь НБУ и Минфин заявили о несогласии с таким решением суда и о планах подать апелляцию.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

По данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,7 млрд грн) занимал 1 место среди 77 действующих в стране банков.

