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16.05.19 16:02

Еврокомиссия оштрафовала пять крупнейших банков на 1 миллиард евро за картельный сговор

Еврокомиссия 16 мая объявила о наложении штрафа на общую сумму 1,07 млрд евро на банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за участие в картельном сговоре на валютном рынке.

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Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейская комиссия сегодня вынесла решения о штрафах пяти банкам на сумму немного более 1 млрд евро. Их нарушение - участие в двух картельных сговорах на валютном рынке, затронувших 11 валют", - сказал Схинас.

"Эти решения еще раз показывают, что комиссия не намерена терпеть сговоры в каком бы то ни было секторе финансового рынка", - отметил он.

Пресс-секретарь также добавил, что среди участников сговора был банк UBS, но обошлось без штрафа, так как именно он проинформировал Еврокомиссию об этих договоренностях.

Речь идет об обменных операциях с евро, фунтом стерлингов, иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, а также с датской, шведской и норвежской кронами, говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Поведение оштрафованных банков угрожает целостности сектора в ущерб европейской экономике и потребителям", - приводятся в сообщении слова члена Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

Результаты расследования подробно излагаются в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

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