ЕБРР объявил тендер на покупку 40 троллейбусов для Полтавы

Соответствующую информацию о закупке опубликовали на сайте Европейского банка реконструкции и развития, передает БизнесЦензор со ссылкой на Змист.

14 мая ЕБРР объявил тендер на приобретение 40 троллейбусов для Полтавы.

Закупить должны 40 низкополых 12-метровых двухосных троллейбусов с обязательным комплектом запасных частей и расходных материалов.

Согласно требованиям, участники торгов должны иметь необходимые финансовые, технические и производственные возможности и иметь эквивалент не менее 5 млн евро среднего годового оборота за последние три года.

Кроме того, участник должен иметь успешный опыт подобных поставок троллейбусов или подобных моделей в количестве не менее 30 единиц в год в течение последних трех лет.

Все тендерные предложения должны сопровождаться тендерным залогом в размере 50 тыс. евро или его эквивалентом в другой конвертируемой валюте, или украинской гривне по курсу НБУ. Тендеры на контракты, которые финансируются за счет банка, открыты для фирм из любой страны. Подавать заявики можно до 27 июня 2019 года.

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