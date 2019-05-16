Украинская авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из Львова в Афины

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Цена билетов в обе стороны начинается от 129 евро. В стоимость включена перевозка ручной клади до 7 кг и багажа до 25 кг. В системах бронирования рейсы могут отображаются с логотипом Flex Flight или Kam Air.

Расписание предусматривает полеты один раз в неделю по воскресеньям в период с 21 июля по 15 сентября 2019 года. Вылеты из Афин в 13:00, из Львова - в 16:30. Время в пути составит 2 часа 30 минут. На линии заявлен самолет Boeing 737-400.

Как отмечается, рейсы будет выполнять в режиме эстафеты воздушное судно, задействованное в рейсах Аэропорт "Киев"-Афины. Таким образом, изначально самолет будет вылетать из Киева в Афины, далее совершать сегменты Афины-Львов и Львов-Афины, после чего возвращаться во Киев.

Расписание рейсов по воскресеньям:

Киев-Афины (JNK 141): 09:30 → 12:00

Афины-Львов (JNK 144): 13:00 → 15:30

Львов-Афины (JNK 143): 16:30 → 19:00

Афины-Киев (JNK 142): 20:00 → 22:40

Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов по состоянию на 15 мая 2019 года, флот "Джоники" состоит из одного Boeing 737-300 1999 года выпуска и двух Boeing 737-400 1994 годов выпуска.

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