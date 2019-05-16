Минрегион разрешит устанавливать дорожную разметку со светоотражающими вставками

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, подсчеты экспертов свидетельствуют, что это на 70% улучшит видимость на дорогах в вечернее время, что в свою очередь позволит существенно усилить безопасность дорожного движения.

"Продолжаем внедрять современные идеи для повышения безопасности движения на украинских дорогах. Например, вводим возможность проектировать на трассах дорожную разметку со светоотражающими вставками, которые позволят улучшить видимость для водителей в вечернее время. По своей сути они напоминают принцип действия катафота. Этот светоотражатель обычно используют на фарах автомобилей или велосипедов. Светоотражающие вставки на дорожной разметке могли бы решить проблему с подсветкой трасс в ночное время и их более реально делать, чем, например, ту же люминесцентную разметку", – сказал Парцхаладзе.

Он пояснил, что такие светоотражающие вставки могут также располагаться для обозначения островков безопасности, пешеходных переходов и велодорожек.

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