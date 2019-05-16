"Газпром" может остановить украинский транзит без запуска "Северного потока-2", – Коболев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", – сказал глава НАК

Он отметил, что в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", – сказал Коболев.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора между российским "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в Стокгольмском арбитражном суде.

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что решение Стогкольмского арбитража собственно и урегулировало разногласия между компаниями и подлежит выполнению.

Напомним, "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщается, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа, что не останавливает его выполнения.