БизнесЦензор

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16.05.19 12:23

Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе начнет работу в Украине для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Фондом stand -by и консультаций по IY-статье устава МВФ.

мвф

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман журналистам в кулуарах конференции "Ukraine: Game of Trones. Finlal Season", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг, миссия прибудет в Киев в следующий вторник и планирует работать в Украине две недели

Среди основных вопросов он отметил принятие нового закона об ответственности за незаконное обогащение в связи с отменой прежней редакции Конституционным судом в феврале этого года.

Как сообщал БизнесЦензор, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что на встрече с миссией МВФ обговорят ситуацию с "Приватбанком", а также выделение Украине $1,3 миллиарда.

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