"Мотор Сич" возобновила единственный авиарейс в аэропорт Ужгорода

Об этом Ривис написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Коротко о достигнутых договоренностях с компанией "Мотор Сич". Полеты с 3 июня 3 раза в неделю - понедельник, среда, пятница. При необходимости увеличения частоты до ежедневных", - сообщил он.

По данным Ривиса, вылет из Ужгорода будет проходить в 6:45, возвращение из Киева – в 20:15. "Вылет из Ужгорода 6.45 возвращения из Киив 20.15. Стоимость билета от 2700 грн", - написал он.

Недавно стало известно, что "Мотор Сич" закрывает авиарейсы в Ужгород.

Как сообщалось, авиарейсы по маршруту Киев-Ужгород были запущены 15 марта. Его открывали лично президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Рейсы по маршруту "Киев - Львов - Ужгород" осуществляются по пятницам. Самолет вылетает из Киева (международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского) в 10:00 и прибывает во Львов в 11:15. После этого он вылетает из Львова в 12:30 и прибывает в Ужгород в 13:00.

Международный аэропорт "Ужгород" – небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Аэропорт имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м. Его спецификой является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 метров от торца взлетно-посадочной полосы.

Напомним, с июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.