Газовые переговоры могут возобновиться после переговоров Зеленского и Путина, – Коболев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Коболев считает, что это может произойти в июне.

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае не подписания нового транзитного контракта.

Как сообщалсь, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

Еврокомиссия также считает, что объемы прокачки должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС, а новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства.

Ожидается, что стороны изучат предложения ЕК и обсудят их на следующем этапе переговоров, который запланирован на май.