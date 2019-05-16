Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая

За соответствующее постановление проголосовали 315 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

До этого Рада отклонила дату инаугурации на 19 мая.

Депутаты проголосовали за постановления авторства нардепа Виталия Куприя. Согласно постановлению, инаугурация Зеленского должна состояться 20 мая в 10:00.

"Мы приняли проект постановления 10272. Это 20 мая, 10 часов утра, с учетом соответствующих изменений к календарному плану работы Верховной Рады Украины", - сказал после голосования спикер Андрей Парубий.

Зеленский был избран президентом в результате голосования во втором туре 31 марта с 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал на выборах во втором туре 24,45%.