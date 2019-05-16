БизнесЦензор

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16.05.19 10:27

Нацкомиссия по тарифам поддержала запуск рынка электроэнергии, – СМИ

Член Нацкомиссии госрегулирования сферы энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко на заседании комитета Верховной Рады по ТЭК заявил о готовности запустить новую модель рынка электроэнергии уже с 1 июля.

Нацкомиссия по тарифам поддержала запуск рынка электроэнергии, – СМИ

Об этом сообщает программа Перша Шпальта которая выходит на канале UA Перший, передает БизнесЦензор.

Коваленко уверен, что рост тарифов для населения при этом будет нулевым, а для промышленности составит максимум до 10%.

НКРЭКУ и раньше поддерживала введение рынка электроэнергии. В "Энергоатоме" заявили, что категорически против переноса сроков открытия рынка. О необходимости запускать рынок с 1 июля говорил и глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

За ввод рынка с начала июля были в "Донбассэнерго" и "Энергорынок". Государственные предприятия НЭК "Укрэнерго" и "Энергорынок" уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона

23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Введение рынка электроэнергии поддержали в Американской торговой палате, глава представительства Еврокомиссии в Украине Хью Мингарелли, Европейская бизнес ассоциация

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