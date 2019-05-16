Монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги начнется с 1 октября, – Минсоцполитики

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики сообщает БизнесЦензор.

"С первого октября 2019 года стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно принятому решению параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная", - говорится в сообщении.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк".

"Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально.

После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

"Такой механизм разработан для обеспечения максимального удобства категорий граждан, имеющих право на льготу и привыкшие не тратить силы и время на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста, привыкших к устоявшемуся алгоритму действий и не желающих его менять", - говорится в сообщении.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики.

Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.

Средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.