Госстат зафиксировал снижение безработицы второй месяц подряд

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Так, по состоянию на 30 апреля в Государственной службе занятости было зарегистрировано 311,4 тыс. безработных, в том числе 180,6 тыс. женщин и 130,8 тыс. мужчин.

При этом среди городского населения было зарегистрировано 178,3 тыс. безработных, сельского –133,1 тыс.

Снижение официальной безработицы в апреле, по данным Госстата, связано, в основном, с сокращением безработных в сельской местности на 23,2 тыс.

По данным Госслужбы занятости, количество зарегистрированных вакансий на конец апреля составило 90,8 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию), что на 9,3 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

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Как сообщалось, по данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в Украине в марте сократилось на 27,7 тыс. – до 340,7 тыс. человек.

Напомним, на 1 марта 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 367 тыс. безработных. На 1 февраля – 364,3 тыс. безработных.

На 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.

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