Власти России не видят причин сокращать производство потерпевшего крушение самолета Sukhoi Superjet

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Нет. Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Нет. Никакого сокращения производства не планируется", – сказал Мантуров.

Министр не стал комментировать версии следствия по трагедии, но отметил, что решение о приостановке полетов этих самолетов не принималось.

При этом ранее в среду глава Минтранса РФ Евгений Дитрих признал, что массовые задержки и отмены рейсов на Sukhoi Superjet 100 происходили и до катастрофы с участием этого типа самолета "Аэрофлота" в "Шереметьево".

"Ситуация не менялась. На самом деле, задержки и отмены происходили и раньше. Коллеги, вы просто о них писали меньше", – сказал Дитрих.

"Я не могу сказать, что сейчас в этом смысле ситуация каким-то образом кардинально изменилась – может быть, чуть внимательнее подходят к тем техническим вопросам, которые возникают перед вылетом. В остальном ровно то же самое, что было и до (катастрофы, – ред.)", – добавил глава Минтранса РФ.

Как сообщалось, в течение нескольких дней после трагедии в "Шереметьево", которая унесла жизни 41 человека из находившихся на борту 78, "Аэрофлот" отменил несколько десятков рейсов с использованием SSJ-100. В самой авиакомпании ситуацию не комментировали.

"Аэрофлот" – крупнейший эксплуатант SSJ-100. До катастрофы в его парке числилось 50 таких самолетов.

Согласно закрытой статистике Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний, в 2018 году налет SSJ-100 составил 3,6 часа в сутки. Для сравнения, самые популярные модели – среднемагистральные Airbus A320 и Boeing-737-800 – летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Топ-менеджер одного из эксплуатантов SSJ-100 объяснял изданию, что низкий налет лайнера по-прежнему связан с нехваткой запчастей: при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются.

Напомним, в феврале последний эксплуатант Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Европе – ирландская авиакомпания CityJet – отказалась от этих самолетов.

Осенью 2018 года Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100 из-за проблем с эксплуатацией.

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