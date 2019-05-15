Дефицит внешней торговли в первом квартале вырос в 1,8 раза, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Так, в первом квартале 2019 года экспорт товаров и услуг составил $14,73 млрд, что на 8,3% больше, по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В тоже время импорт товаров и услуг составил $15,12 млрд, что превышает показатель первого квартала прошлого года на 9,4%.

При этом резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли со странами ЕС в первом квартале, составив $542,4 млн, по сравнению с $19,4 млн годом ранее, преимущественно, за счет роста импорта товаров на $550 млн.

По данным Госстата, экспорт товаров в первом квартале 2019 года вырос на 7,4% – до $12,27 млрд. В то же время импорт товаров увеличился на 7,94%, составив $13,73 млрд. Таким образом отрицательное сальдо торговли товарами в первом квартале выросло на 13% и составило $1,46 млрд, по сравнению с $1,29 млрд за аналогичный период прошлого года.

Экспорт услуг в первом квартале вырос на 12,3% и составил $2,88 млрд, импорт увеличился на 26% и достиг $1,39 млрд. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,49 млрд, что всего на 2% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году увеличилось до $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).

Так, экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6% и составил $57,12 млрд, тогда как импорт увеличился на 14,3% – до $62,94 млрд.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2017 года составило $2,63 млрд, тогда как в 2016 году оно было положительным ($541,6 млн).

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