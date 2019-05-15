В США запустили новый завод для экспорта сжиженного газа

Как сообщила компания, предполагается строительство еще двух аналогичных очередей, а стоимость всего проекта оценивается в $10 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Строительство завода началось в октябре 2014 года. Планировалось, что все три очереди (на 4 млн тонн каждая) завода начнут работать в 2018 году, а на полную мощность завод будет запущен в 2019 году.

В церемонии открытия приняли участие президент США Дональд Трамп, а также вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Так, Шефчович заявил, что открытие Cameron LNG "является реальным доказательством нашего стратегического партнерства в энергетике, в особенности – в энергетической безопасности".

Вице-президент ЕК напомнил кризис зимы 2009 года, когда Россия приостановила поставки газа в Европу по территории Украины

"В 2009 году, хотя я помню это, как вчера, Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который привел к тому, что ряд стран должен был решать, куда поставлять газ – в дома, больницы или на промышленные предприятия", – подчеркнул Шефчовича.

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По словам вице-президента КЕ, СПГ является частью процесса по диверсификации источников поставок газа в Европу.

"Мы потратили свыше 650 млн евро в СПГ-инфраструктуру. Наши мощности по импорту СПГ сейчас составляют 210 млрд куб. м газа, но остаются существенно недозагруженными", – сказал вице-президент ЕК.

"Европа ищет надежных поставщиков, справедливую конкуренцию без привязки к политике и конкурентные цены. Таким образом, США и ЕС идеально друг другу подходят! И хорошие новости – мы можем сделать даже больше", – заявил Шефчович, отметив, что путем регулирования лицензирования экспорта можно увеличить объемы поставок СПГ на 20%.

Ранее европейские компании указывали, что американский СПГ существенно дороже российского трубного газа, однако за последние полгода ввиду увеличения ценовой премии поставок СПГ в Европу по сравнению с Азией, СПГ вернулся на европейский рынок. Так, в первом квартале 2019 года США поставили в Европу 4,1 млрд куб. м газа по сравнению с 0,4 млрд куб. м годом ранее.

В конце текущего года заканчивается контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в Европу, ввиду чего европейские компании активно закачивают газ в подземные хранилища (ПХГ).

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