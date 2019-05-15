Минрегион изменил требования к пожарной безопасности высотных зданий

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, новые ГСН уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через 3 месяца вступят в действие.

"Мы осовременили требования пожарной безопасности в высотных зданиях. Сейчас в действующих ГСН по высотным домам прописано, что пожарный пост или центральный пункт управления зданием, как еще его называют, должен находиться в отдельном помещении, пристроенном к внешней стене высотного здания. Мы позволили его размещать непосредственно в самом здании при выполнении конкретных условий. Это позволит быстрее реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", – сообщил Парцхаладзе.

"Кроме того, унормировали возможность проектирования пожарных лифтов по всему зданию – и в наземной части, и в подземной, например, во встроенном многоуровневом подземном паркинге", – добавил заместитель министра.

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Так, согласно новым нормам, размещение пожарного поста (диспетчерской) внутри здания возможно при условии сообщения с вестибюлем или коридором здания, ведущим непосредственно наружу, и обеспечения нормируемого воздухообмена и санитарных норм по искусственному освещению рабочих мест.

Также установлено, что лифты для транспортировки пожарных подразделений, обслуживающих наземную часть высотного здания, могут также обслуживать все подземные этажи и цокольный этаж при обустройстве на этаже паркинга перед шахтами лифтов противопожарных тамбур-шлюзов первого типа (с подпором воздуха при пожаре не менее 20 па).

Кроме того, при строительстве высотных зданий теперь следует проектировать отдельные площадки для пожарной техники с целью эффективной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также новыми нормами допускается проектирование на крышах площадок для посадки спасательных вертолетов и проведения санитарно-спасательных операций.

Новые ГСН В.2.2-24:20ХХ "Высотные здания и комплексы" разработаны ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" на замену действующих сейчас ГСН В.2.2-24-2009 "Проектирование высотных жилых и общественных зданий" и касается проектирования жилых домов высотой от 73,5 до 100 м и общественных зданий от 73,5 до 150 м.

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