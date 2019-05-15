Украина инициирует внесение изменений в соглашение об ассоциации с ЕС, – вице-премьер (обновлено)

Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам вице-премьера, такой пересмотр должен состояться на основе национальных интересов Украины и изменений рынка и права Евросоюза.

"В 2020 году, через пять лет после вступления Соглашения в силу, мы имеем возможность говорить о пересмотре. Конечно, нам нужно будет работать с коллегами из различных министерств для того, чтобы предложить Европейскому Союзу наше видение просмотра, в частности, и потому, что в Украине изменилась структура экономики, по сравнению с тем временем, когда мы проводили первичные консультации (по Соглашению о ассоциации, – ред.)", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что отдельные нормы Соглашения следует пересмотреть с учетом того, что правовое поле в Европейском Союзе также меняется и развивается. Например, такие обновления европейского права нашли отражение и в ранее принятом решении об обновлении приложения 27 к Соглашению об ассоциации, которое определяет перечень общеевропейских правил функционирования рынков энергетики.

"Сейчас мы ведем разговор о цифровом рынке. Когда Украина вела переговоры о Соглашении, в Европейском Союзе было три регламента в цифровой области и никаких директив, регулирующих этот рынок. Поэтому для нас сейчас принципиально согласовать совместную работу над этим", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли в ходе конференции EU Future Simple or Future Indefinite в среду подтвердил возможность для обсуждения пересмотра беспошлинных квот между Украиной и Европейским Союзом, передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что есть возможность обговорить вопрос квот, особенно в сельском хозяйстве... И я уверен, что у ЕС есть желание принять то, к чему мы совместно придем", – сказал Мингарелли.

Дипломат также отметил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи на прошлой неделе уверил, что готов поддерживать евроинтеграционную политику Украины.

"Он четко сказал, что намерен модернизировать страну в соответствии со стандартами ЕС", – сказал глава Представительства ЕС.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года, во время пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе стороны согласовали обновление ряда приложений к Соглашению об ассоциации, в частности, по энергетике.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС по своему объему и охвату является крупнейшим международно-правовым документом за всю историю Украины и крупнейшим международным договором с третьей страной, когда-либо заключенным Европейским Союзом.

Она определяет качественно новый формат отношений между Украиной и ЕС на принципах "политической ассоциации и экономической интеграции".

Предусмотрена Соглашением углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС будет определять правовую базу для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, частично рабочей силы между Украиной и ЕС, а также регуляторного приближения, направленного на постепенное вхождения экономики Украины в общий рынок ЕС.

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