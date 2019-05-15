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15.05.19 18:57

Турция сократила импорт российского газа до минимума за 10 лет

Турция в первом квартале 2019 года сократила импорт российского газа до 4,52 млрд кубических метров с 7,92 млрд кубометров за аналогичный период 2018 года, что является минимальным показателем за текущее десятилетие.

Турция сократила импорт российского газа до минимума за 10 лет

Об этом свидетельствует данные квартального отчета "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По информации российской компании, ниже в первом квартале импорт был только в 2010 году – 4,32 млрд куб. м.

Как отмечает агентство, страна страдает от валютного и экономического кризиса, который снижает покупательскую способность экономики. С другой стороны, республика пользуется выгодами диверсификации поставок, наращивая закупки газа в Азербайджане, а также на мировом рынке – в виде СПГ.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), поставки СПГ в страну превысили поставки газа по трубопроводам из России (в 2018 году поставки "Газпрома" были больше, чем суммарный импорт СПГ).

Так, в январе 2019 года из России Турция получила 1,84 млрд кубометров, а в сжиженном виде – 2,34 млрд кубов, в феврале – 1,21 млрд куб. м и 1,69 млрд куб. м.

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