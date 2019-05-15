Турция сократила импорт российского газа до минимума за 10 лет

Об этом свидетельствует данные квартального отчета "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По информации российской компании, ниже в первом квартале импорт был только в 2010 году – 4,32 млрд куб. м.

Как отмечает агентство, страна страдает от валютного и экономического кризиса, который снижает покупательскую способность экономики. С другой стороны, республика пользуется выгодами диверсификации поставок, наращивая закупки газа в Азербайджане, а также на мировом рынке – в виде СПГ.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), поставки СПГ в страну превысили поставки газа по трубопроводам из России (в 2018 году поставки "Газпрома" были больше, чем суммарный импорт СПГ).

Так, в январе 2019 года из России Турция получила 1,84 млрд кубометров, а в сжиженном виде – 2,34 млрд кубов, в феврале – 1,21 млрд куб. м и 1,69 млрд куб. м.

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