Власти России оценили ущерб от грязной нефти в трубопроводе "Дружба" в менее $100 миллионов

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Это не миллиарды долларов и даже не сотни миллионов долларов... Общая ситуация, которая потребует компенсаций, может быть меньше $100 млн, но будем считать более конкретно по факту. Это не Белоруссии, в целом", – сказал российский министр.

По словам Новака, пока конкретной оценки ущерба, которые понесли европейские страны, Украина и Беларусь от загрязнения нефти еще нет.

"Общей оценки еще нет, потому что еще продолжается работа, связанная с восстановлением работы всей трубопроводной системы. И во многом это зависит, в том числе от коммерческих взаимоотношений между продавцами, нефтетрейдерами, покупателями. От того, на каких условиях, условно, реализовывалась нефть, в которой содержание хлорорганических веществ было выше нормативного значения", – отметил глава Минэнерго РФ.

При этом Новак отметил, что загрязненная нефть из трубопровода "Дружба" может быть продана на рынке с дисконтом.

"Допустим, танкер с нефтью, которая с более высоким содержанием, чем нормативное, хлорорганических веществ, эта нефть может быть продана с дисконтном. Здесь дисконт может быть несколько долларов, условно… Тут надо смотреть все партии, это, в первую очередь, коммерческие взаимоотношения", – сказал Новак.

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Как сообщалось, АО "Укртранснафта" намарено получить от российской компании "Транснефть" компенсацию расходов за проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Ранее белорусское ОАО "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ) начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба"оцениваются в сотни миллионов долларов, точная сумма будет определена в течении месяца.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

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