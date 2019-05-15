Картину Клода Моне продали на аукционе за рекордные $110 миллионов. ФОТО

Как сообщили в Sotheby's, полотно было приобретено на аукционе за $110,75 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, это стало первым случаем, когда картина, написанная в стиле импрессионизм, ушла с торгов за более чем $100 млн.

#AuctionUpdate: Claude Monet’s 'Meules,' the most glorious & effusive work from the artist’s famed Haystacks series, sold tonight at our Impressionist & Modern Art Evening Sale for $110.7 million. Read all about the record-breaking work here: https://t.co/Jg9WlYxAfQ — Sotheby's (@Sothebys) 14 мая 2019 г.

В общей сложности на аукцион в Нью-Йорке выставили 56 работ великих художников 19-20-го веков, которые позволили выручить около $350 млн.

Проданная в ночь на среду картина была написана в 1890 году. Она является одной из четырех работ цикла "Стога сена", которые в этом году будут выставлены на торги. Еще около 20 картин этой серии хранятся в музеях, в том числе в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Клод Моне создал серию "Стога сена" в конце 19-го века, вдохновленный пейзажами французской коммуны Живерни. В этом цикле он изображал стога сена при разном освещении. Именно в Живерни находился дом художника: многие известные его картины Клод Моне написал в своем саду, вдохновляясь окружающим пейзажем. В настоящее время этот дом является музеем.

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