Картину Клода Моне продали на аукционе за рекордные $110 миллионов. ФОТО

Как сообщили в Sotheby's, полотно было приобретено на аукционе за $110,75 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, это стало первым случаем, когда картина, написанная в стиле импрессионизм, ушла с торгов за более чем $100 млн.

#AuctionUpdate: Claude Monet’s 'Meules,' the most glorious & effusive work from the artist’s famed Haystacks series, sold tonight at our Impressionist & Modern Art Evening Sale for $110.7 million. Read all about the record-breaking work here: https://t.co/Jg9WlYxAfQ