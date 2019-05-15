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15.05.19 20:58

Картину Клода Моне продали на аукционе за рекордные $110 миллионов. ФОТО

Картина легендарного французского импрессиониста Клода Моне из серии "Стога сена" продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную для работ этого художника сумму.

Картину Клода Моне продали на аукционе за рекордные $110 миллионов. ФОТО

Как сообщили в Sotheby's, полотно было приобретено на аукционе за $110,75 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, это стало первым случаем, когда картина, написанная в стиле импрессионизм, ушла с торгов за более чем $100 млн.

В общей сложности на аукцион в Нью-Йорке выставили 56 работ великих художников 19-20-го веков, которые позволили выручить около $350 млн.

Проданная в ночь на среду картина была написана в 1890 году. Она является одной из четырех работ цикла "Стога сена", которые в этом году будут выставлены на торги. Еще около 20 картин этой серии хранятся в музеях, в том числе в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Клод Моне создал серию "Стога сена" в конце 19-го века, вдохновленный пейзажами французской коммуны Живерни. В этом цикле он изображал стога сена при разном освещении. Именно в Живерни находился дом художника: многие известные его картины Клод Моне написал в своем саду, вдохновляясь окружающим пейзажем. В настоящее время этот дом является музеем.

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