БизнесЦензор

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15.05.19 16:57

Средняя цена импортного газа в апреле упала еще на 11%, – Минэкономразвития

Украинские предприятия в апреле 2019 года импортировали газ по средней цене $233,53 (5 963,54 грн) за тысячу кубометров.

газ

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 11% ниже марта в долларовом эквиваленте, когда она составила $263,13 (7 005,48 грн).

Как сообщалось, по данным Минэкономразвития, средняя цена импортного газа упала в марте на 10%, – до $263,13 за тыс. кубометров.

В феврале украинские предприятия импортировали газ по средней цене $290,91 (7 865,04 грн) за тысячу кубометров.

По данным Минэкономразвития, украинские предприятия в январе 2019 года импортировали газ по средней цене $317,95 (8 892,13 грн) за тыс. куб. м,что на 3,4% ниже декабря 2018 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $329,04 (9 062,32 грн), что в свою очередь на 3% ниже ноября ($339,21 или 9 471,93 грн).

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

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