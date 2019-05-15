Кабмин утвердил два сценария роста экономики на 2020-2022 годы

Об этом сообщает пресс-службаМинистерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

"Украина получила макроэкономический прогноз на три года, который впервые станет базой для формирования трехлетней Бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию", – отмети первый вице-премьер Степан Кубив.

Согласно сообщению, представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020-2022 годы, которые отличаются между собой уровнем интенсивности повышении социальных стандартов, от чего в свою очередь будет зависеть динамика основных макропоказателей украинской экономики на прогнозный период.

Согласно первому варианту, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно второму варианту в 2020-2021 годах прогнозируется рост ВВП на уровне по 3,6%, однако в 2022 году он замедлится до 3,3%. Инфляция при этом после снижения до 6,5% в 2020 году, в 2021-2022 годах увеличится соответственно до 7,1% и 7%.

Как сообщалось, согласно утвержденному Кабмином в июле 2018 года макропрогнозу на 2019-2021 годы, базовый сценарий предполагал замедление роста ВВП с 3,3% в прошлом году до 3% в 2019 году с ускорением до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021 году.

Прогноз также предполагал снижение инфляции с 9,8% в прошлом году до 7,4% в этом, 5,6% в 2020 году и 5% – в 2021 году.

В начале апреля 2019 года Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП Украины с 3% до 2,8% в 2019 году.

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