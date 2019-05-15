"Днепропетровскгаз" призвал ускорить подписание договоров на обслуживание внутридомовых сетей

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газораспределительных сетей (ГРС), передает БизнесЦензор.

С 1 мая 2019 владельцы, балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе подрядчика, который будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. С принятием закона "О жилищно-коммунальных услугах", приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, приказа Минэнергоугля № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем, такая услуга стала рыночной.

"Города Покров и Марганец, что на Днепропетровщине – образцовые в этом вопросе. По инициативе городских властей и руководства ПАО "Днепропетровскгаз" в Марганце подписано 221 (100%) актов разграничения, а в Покрове – 292 (93%)", – отметил главный инженер ПАО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет в пределах 40-60 грн на одну квартиру в месяц. В услугу технического обслуживания домовых сетей входят обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода и прочее.

В то же время в компании указывают, что сейчас наблюдается сопротивление со стороны активистов, выступающих против подписания актов балансового и эксплуатационного разграничения с газораспределительными предприятиями.

"Такие действия (ОСМД, местной власти, владельцев недвижимости) объясняются попыткой уйти от ответственности за состояние сетей в доме и желанием получать деньги сожителей на содержание управителей и их деятельности. Отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, что может привести к аварийным ситуациям", – подчеркивают в компании.

В ПАО "Днепропетровскгаз" надеются, что к началу отопительного сезона в регионе будет заключено 100% договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей и безопасность газоснабжения будет осуществляться на постоянной основе.

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Напомним, основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более чем 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.

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