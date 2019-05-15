Кабмин уволил двух заместителей главы Фискальной службы

Об этом после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уволили Кривицкого и Бамбизова", – сказал министр.

Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Бамбизов – за налоговое.

Кабмин назначил их в июле 2018 года. До назначения Бамбизов возглавлял Офис крупных налогоплательщиков, Кривицкий – Волынскую таможню ГФС.

Виктор Кривицкий также был среди претендентов в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы, однако был отсеян на одном из его этапов.

Как сообщалось, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы остается заблокированным по иску народного депутата из БПП Андрея Антонищака.

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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