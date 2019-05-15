МЭА оценило дефицит сырья для европейских НПЗ из-за загрязненной российской нефти

Бо этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По данным МЭА, Чехия использовала около 1,5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, что соответствует среднему объему переработки на местных НПЗ в течение 10 дней.

Венгрия объявила 30 апреля, что испольщует из резервов 3 млн баррелей, однако не привлекла весь этот объем, отмечается в докладе. Словакия не сообщала, что намерена задействовать свои нефтяные запасы.

"Мы предполагаем, что воздействие на общий объем переработки нефти в этих трех странах в мае-июне составит 100 тыс. баррелей в сутки, но ожидаем, что объемы производства увеличатся с июля, даже если это подразумевает дальнейшее изъятие запасов нефти", – сообщило агентство.

Запасы нефти в Чехии, Венгрии и Словакии на конец февраля составляли 27 млн баррелей, покрывая потребность на девять месяцев. Польша также распечатала запасы, взяв из них 5,9 млн баррелей, Германия же по состоянию на 14 мая не использовала свои стратегические резервы.

В 2018 году Польша получала около 300 тыс. баррелей в сутки по нефтепроводу для НПЗ в Гданьске и Плоцке, а немецкие НПЗ Leuna и Schwedt – 440 тыс. баррелей в сутки.

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Как сообщалось, ранее белорусское ОАО "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ) начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба"оцениваются в сотни миллионов долларов, точная сумма будет определена в течении месяца.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

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