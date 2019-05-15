"Нафтогаз" готовится к прекращению транзита российского газа с января 2020 года, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Прерывание "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года, когда закончится срок действия действующего контракта – вполне вероятный сценарий. Безусловно, мы этого не хотим, но должны быть полностью готовы к деструктивным действиям со стороны России... Полная готовность к прерыванию транзита – лучший стоп-фактор для "Газпрома" и предохранитель от газового шантажа", – заявил Коболев.

По словам главы НАК, оператор ГТС Украины – "Укртрансгаз" – уже провел совещание диспетчеров, в ходе которого были проработаны детали организации работы газотранспортной системы в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита.

"Устраняем слабые звенья, которые могли бы поставить под угрозу работу ГТС. В частности, сейчас осуществляем масштабный проект реконструкции компрессорной станции "Бар", работа которой крайне важна для стабильной работы системы при нулевом транзите", – добавил глава "Нафтогаза".

Коболев также напомнил о планах увеличить закачку газа в хранилища в преддверии зимы.

"К зиме необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб газа – при таком условии система будет работать стабильно и гарантировать доставку газа всем потребителям. Закупка газа требует значительных средств – мы рассматриваем все возможные варианты финансирования", – добавил глава НАК.

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Как сообщалось, ранее Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) в США.

Коболев также сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует привлечь финансирование международных финансовых организаций (МФО) для покупки газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ) в этом межотопительном сезоне.

Отметим, в конце 2018 года США подписали с Польшей несколько контрактов, предусматривающих поставки около 7,5 млрд кубометров сжиженного газа в год.

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