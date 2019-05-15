Гройсман поручил определить аудитора для "Укроборонпрома" до конца мая

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании Кабмина в среду, 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В течение 10 дней нужно завершить переговорные процедуры аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит концерна "Укроборонпром". Это будет честно и ответственно по отношению к обществу и военным", – заявил Гройсман.

"Нам важно понять, как функционирует концерн "Укроборонпром". Каждая гривня, которая там тратится – это средства украинского народа. Все, что не является тайной там, должно стать открытым для людей", – добавил премьер.

Гройсман сообщил, что ответственным за координацию всех действий определено Министерство экономического развития и торговли.

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 6 марта поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов.

Напомним, еще в ноябре 2017 года "Укроборонпром" объявил в системе публичных закупок ProZorro тендер на привлечение стратегического консультанта для проведения международного аудита госконцерна.

Проведение аудита в феврале 2018 года было одобрено обновленным набсоветом госконцерна.

Среди участников тендера, по данным госконцерна, были мировые аудиторские Baker McKenzie, Grant Thornton LLC, DLA Piper Ukraine LLC, The Boston Consulting Group, LLC Dentons Europe, Ernst & Young Audit Services LLC, PJSC Deloitte & Touche USC, а также Roland Berger.

При этом сроки оглашения итогов тендера, а также плановые сроки завершения международного аудита госконцер не озвучивал, а требования к участникам тендера периодически менялись. В итоге, аудитор для госконцерна не определен до сих пор.

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