Трамп готовит указ для отстранения Huawei от рынка США

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Некоторые из представителей администрации Трампа, настроенные наиболее воинственно, в течение нескольких месяцев давят на президента, призывая его подписать этот указ, отмечает источник FT. Американские спецслужбы обвиняют Huawei в том, что уязвимости в ее оборудовании позволяют Китаю шпионить за коммуникациями зарубежных государств.

Трамп, однако, не спешил с подписанием указа, полагая, что это может поставить под угрозу заключение торгового соглашения с Китаем.

В указе, который готовится подписать Трамп, не будут называться определенные страны или компании, отметил источник. Он предусматривает создание процедуры, которая позволит министерству торговли США проверять все сделки с участием компаний, которые могут представлять угрозу для страны - к таким компаниям американские власти относят Huawei.

Исполнительный директор Huawei Дэвид Ван заявил, что компания не осведомлена о подобном указе, отметив также не слишком большое значение американского рынка для Huawei.

"Мы компания с глобальными операциями. Таким образом, в случае возникновения проблем в одной из стран мы сможем сохранять стабильный бизнес", - заявил он.

В феврале этого года Трамп дал понять, что указ, о подготовке которого сообщалось ранее, может вообще не быть подписан. В своем микроблоге в Твиттере президент США написал, что хотел бы, чтобы американские компании выигрывали контракты на прокладку 5G-сетей в конкурентной борьбе, а "не за счет блокирования доступа к рынку для более продвинутых на данный момент технологий". Многие эксперты тогда посчитали, что речь идет именно о Huawei.

Теперь, в условиях нового витка обострения торгового спора США и Китая, американский президент может подписать указ, чтобы усилить давление на Пекин.

Как сообщалось, последний раунд торговых переговоров США и КНР завершился без подписания соглашения. В результате 10 мая в США вступило в силу повышение до 25% с 10% пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось. Китай сделал ответный шаг, подняв пошлины на американские товары общим объемом $60 млрд.

Оборудование Huawei не используется ни одним из крупных операторов мобильной связи в США, однако, согласно данным Rural Wireless Association, его используют примерно 25% небольших операторов в сельских районах страны.

Ассоциация предупреждает, что блокирование Huawei доступа к американскому рынку 5G-связи приведет к значительной отсрочке развития высокоскоростного интернета в сельских районах страны.