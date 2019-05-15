В порту Мариуполя начались работы по дноуглублению, – АМПУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"По завершению планового докового ремонта, земснаряд "Меотида" возобновил выполнение работ по эксплуатационному дноуглублению в Мариупольском морском порту", - говорится в сообщении.

Судно начало работы на подходном канале Угольной гавани Мариупольского морского порта с целью поддержки его паспортных глубин. Согласно техническому заданию, общий объем дноуглубления составляет 145 тыс. куб. м.

Для стабильной и эффективной работы "Меотиды" филиал "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ" обеспечила проведение планового докового ремонта судна на мощностях подрядчика, выбранного на открытом тендере.

После ремонта судно успешно прошло испытания и получило классификационное свидетельство со сроком действия до 2024 года.

В конце апреля АМПУ заключила договор на проведение эксплуатационного дноуглубления в порту Мариуполь с ООО "Специализированное техническое бюро Азимут", которое победило в открытом тендере в системе Рrozorro.

Подрядчик должен выполнить дноуглубление в порту Мариуполь в объеме 1,98 млн куб. м. Основные работы (1,87 млн куб. м) необходимо будет провести на подходном канале Угольной гавани и 115 тыс. куб. м - в акватории порта.

Перебазирование дноуглубительного флота подрядчика в Мариупольский порт запланировано на середину июня.

Самоотвозной трюмный землесос "Меотида" был построен в 2010-2012 гг. компанией "Damen Shipyards Gorinchem" (Нидерланды).