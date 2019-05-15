Кабмин утвердил численность сотрудников Государственной налоговой службы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В то же время из нынешних 39,052 тыс. сотрудников Государственной фискальной службы остается 498 в аппарате и 10,3 тыс. сотрудников - в территориальных органах, свидетельствует проект постановления.

В виду того, что создание Государственной таможенной службы временно заблокировано, сотрудники ГФС будут работать на таможенном направлении, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, которая также находится в распоряжении агентства.

В ходе расчета численности территориальных органов ГНС и внесения изменений по численности аппарата ГФС взята за основу действующая численность структурных подразделений ГФС налогового и таможенного направлений, отмечается в пояснительной записке.

Однако, по мнению народного депутата Татьяны Остриковой, оставшегося количества сотрудников в ГФС недостаточно для таможенного направления.

"Предлагается забрать основную часть кадрового состава из ГФС, и фактически оставить на таможню только 10,3 тыс. сотрудников. Этого крайне мало", - сказала она, выступая на правительственном заседании.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная налоговая служба заработает ориентировочно в июле, сообщил новоназначенный глава ГНС Сергей Верланов.

Верланов назначен на должность главы ГНС на 5 лет с месячным испытательным сроком.