Кабмин запретил ввоз цемента и фанеры из РФ (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины сообщает БизнесЦензор.

"Теперь к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, импорт цементной продукции из России на территорию Украины по итогам 2018 года составил почти $17 млн. Объем импорта фанеры из России в 2018 году составил около $19,7 млн.

Также сегодня Кабмин ввел специальную пошлину на все российские товары.

Как пояснил исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский, введение эмбарго на ввоз в Украину всей группы цементов из РФ продиктовано необходимостью избежать замещения цементом запрещенного клинкера, передает Интерфакс-Украина.

"После введения Украиной в августе 2018 года эмбарго на клинкер Россия изменила стратегию и начала экспортировать в Украину готовую продукцию с наибольшей добавленной стоимостью, то есть цемент. Если на конец 2018 года импорт в Украину российского цемента составлял 3,7% общего объема экспорта, то уже в январе 2019 года Россия стала практически одним из двух крупнейших импортеров цемента в Украину с объемом 37%", – рассказал Скильский.

По данным "Укрцемента", до введения эмбарго в 2018 году Россия импортировала в Украину около 850 тыс. тонн клинкера.

"Его можно пересчитать в цемент с коэффициентом 1,35. То есть, на украинском рынке оказывалось около 1,1 млн тонн российского цемента. При этом украинские предприятия производят клинкер и цемент в достаточном количестве и смогут легко заместить российский импорт, ведь сегодня их мощности задействованы примерно на 50%", – добавил Скильский.