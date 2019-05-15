Кабмин одобрил проект мирового соглашения "Укравтодора" и испанской Elsamex

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, данное соглашение обеспечит мирное урегулирование спора, позволит провести расчеты по контракту, а также ограничить сумму урегулирования, которую обязуется оплатить "Укравтодор" исключительно стоимостью фактически выполненных Elsamex работ на сумму 1,178 млн евро.

Также мировое соглашение позволит предотвратить предъявление иска к Украине на сумму более 5,8 млн евро, а также избежать существенных расходов в ходе международного арбитража, которые по предварительным оценкам могут превысить 3 млн евро.

Принятым распоряжением Кабмин уполномочил главу "Укравтодора" Славомира Новака подписать мировое соглашение и обязал "Укравтодор" обеспечить выполнение указанного соглашения.

Проект мирового соглашения подразумевает полное и окончательное урегулирование спора на следующих условиях: "Укравтодор" выплатит Elsamex за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития сумму в размере 1,178 млн евро за фактически выполненные работы (в период с 31 декабря 2013 года по 4 июля 2014 года); "Укравтодор" обязуется отозвать свое заявление о принудительном взыскании средств за гарантию исполнения обязательств, ранее поданное ЕБРР и вернуть банковскую гарантию Elsamex.

ЕБРР согласовал проект мирового соглашения без замечаний.

В пояснительной записке также отмечается, что предложение урегулировать спор поступило со стороны Elsamex.

Как сообщалось, Elsamex SA в начале 2014 года стала победителем международного тендера на эксплуатационное содержание участка дороги в Украине, и должна была получать оплату своих услуг не за выполненные объемы работ, а за эксплуатационное состояние автомобильной дороги, после приведения ее в соответствие с необходимым уровнем эксплуатации.

Согласно пилотному контракту, подписанному 31 декабря 2013 года, Elsamex SA планировала заняться эксплуатационным содержанием участка от Брод до Стрыя (км 434 +230 - км 621+500) автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

По условиям контракта, указанная компания должна была не только выполнять капитальный ремонт двух объектов, расположенных на участке - обход Олесько (км 464+500 - км 471+350) и Гамалеевской дамбы (км 527+300 - км 529+300), но и обустраивать дополнительное освещение, пункты весового контроля, метеостанции. Первые ремонтные работы планировалось начать весной 2014 года.

Уже в августе 2014 года стало известно, что "Укравтодор" подписал с компанией "Онур" (Турция) контракт на реализацию указанного проекта взамен договора с Elsamex S.A, которая, по данным агентства, нарушила условия контракта, так и не приступив к выполнению работ по возобновлению дорожного покрытия на определенном участке.

Elsamex создана в 1977 году, предлагает широкий спектр услуг, в частности по содержанию инфраструктуры, консультированию и т.д.