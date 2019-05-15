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15.05.19 12:41

Гройсман поручил разработать законопроект об открытии гособоронзаказа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству юстиции и Министерству обороны в недельный срок разработать изменения в закон о государственном оборонном заказе.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я даю поручение Минэкономразвития, Министерству юстиции и Министерству обороны совместно под руководством первого вице-премьера за неделю наработать этот закон, на следующем заседании правительства его одобрить, пойти в украинский парламент и просить определить этот закон как первоочередной, рассмотреть и принять", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В свою очередь, министр обороны Степан Полторак отметил готовность Минобороны открывать госзаказ, который не связан с государственной тайной, но действующее законодательство не дает такой возможности.

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