Гройсман поручил разработать законопроект об открытии гособоронзаказа

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я даю поручение Минэкономразвития, Министерству юстиции и Министерству обороны совместно под руководством первого вице-премьера за неделю наработать этот закон, на следующем заседании правительства его одобрить, пойти в украинский парламент и просить определить этот закон как первоочередной, рассмотреть и принять", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В свою очередь, министр обороны Степан Полторак отметил готовность Минобороны открывать госзаказ, который не связан с государственной тайной, но действующее законодательство не дает такой возможности.