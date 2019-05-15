Credit Agricole сократил прибыль сильнее прогнозов рынка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе Credit Agricole, чистая прибыль в январе-марте снизилась на 11%, до 763 млн евро по сравнению с 856 млн евро за аналогичный период прошлого года, когда банк отразил в отчетности доход в размере 86 млн евро от приобретения трех банков в Италии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 794 млн евро.

Выручка Credit Agricole уменьшилась на 1,1%, до 4,86 млрд евро, также не оправдав прогнозов.

В то же время выручка от операций на рынках капитала в январе-марте выросла на 1,7% в годовом выражении, до 472 млн евро, превзойдя ожидания и нарушив общую тенденцию к сокращению доходов в этом сегменте, наблюдаемую среди многих конкурентов Credit Agricole.

Показатель достаточности основного капитала первого уровня банка на конец марта составил 11,5%, не изменившись с конца декабря.

Credit Agricole объявит новые финансовые целевые показатели 6 июня. Цели, поставленные прежде руководством на 2019 год, были достигнуты раньше срока.

Акции Credit Agricole дешевеют на 3,4% в среду, капитализация банка с начала года выросла на 16,4% и оценивается в 34,3 млрд евро.