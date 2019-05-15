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15.05.19 11:41

Кабмин введет новые санкции и пошлины против РФ, – Гройсман

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров введет пошлины и санкции против России.

Кабмин введет новые санкции и пошлины против РФ, – Гройсман

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Мы введем зеркальные санкции против России, мы введем эмбарго на те товары, как в ответ, которые мы сегодня производим в Украине или можем заменить", - сказал Гройсман.

"Мы введем специальные пошлины на российские товары, для того, чтобы абсолютно достойно по этим трем направлениям дать ответ агрессору, который экономически хочет нанести вред нашему государству", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что власти Украины будут настаивать на том, чтобы другие государства вводили санкции против РФ.

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