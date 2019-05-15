"Богдан" Гладковского поставит 28 школьных автобусов Житомирской ОГА

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Срок поставки автобусов будет определен контрактом, но мы готовы начать их отгрузку уже в июне", - сообщил он.

Как сообщалось, условиями тендера срок поставки определен до 30 ноября 2019 года.

Красуля уточнил, что заказчику будут поставлены автобусы модели А22412, имеющие 30 мест для сидения, оснащенные дизельным двигателем, механической коробкой передач. Гарантия на автобус – 24 месяца или 100 тыс. км пробега. Автобус изготавливается на агрегатах Ashok Leyland, соответствует экостандарту Евро-5.

В аукционе также принимал участие дилер АО "Черкасский автобус" – ЧП "Форсаж" (Черкассы), предложивший автобусы Ataman за 54,6 млн грн и не снижавший цену в ходе торгов.

По словам Красули, корпорация и в дальнейшем планирует принимать участие в тендерах на поставку школьных автобусов.

Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их закупке не менее 30% общей стоимости. Житомирской области субвенция из госбюджета составляет 14,649 млн грн.

Корпорация "Богдан" – крупнейший украинский производитель троллейбусов и автобусов, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестпрограммы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В Украине автобусы в модификации "школьный" выпускают практически все производители, в том числе корпорации "Богдан" на заводе в Луцке, "Эталон" (Черниговский автозавод), "УкрАВТО", и завод "Черкасский автобус".

Напомним, ранее уволенный на фоне коррупционного скандала замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) заявил, что не планирует продавать свою часть акций в корпорации "Богдан". При этом Гладковский заявил, что но не видит в этом конфликта интересов бизнесмена и государственного чиновника, так как после назначения на госслужбу вышел из всех органов управления корпорации.

Напомним, Олег Гладковский приказом президента от 17 февраля 2015 года назначен первым заместителем секретаря СНБО. Возглавляет межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Гладковский (до смены фамилии - Свинарчук) входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. До назначения в СНБО Гладковский занимал должность президента корпорации "Богдан". Петр Порошенко ранее заявлял, что продал свою долю в "Богдане" Гладковскому еще в 2009 году. Однако, по данным СМИ, бизнес-структурам Порошенко все еще принадлежат миноритарные доли в "Богдане".