Эксперт команды Зеленского рассказал, почему нужно отложить введение рынка электроэнергии

Об этом говорится в заявлении Андрея Геруса - председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг и эксперта команды президента Владимира Зеленского.

"Обращаемся к правительству и Верховной Раде относительно необходимости переноса введения рынка электроэнергии минимум на 1-2 года до момента создания конкуренции и технической готовности. Это тот случай, когда качество реформы важнее скорости, и неправильное введение реформы может повлечь тяжелые и необратимые последствия", - говорится в заявлении.

По мнению Геруса, введение новой модели рынка сейчас приведет к огромным небалансам, скачку цен и кризиса неплатежей.

"Большая финансовая нагрузка, неплатежи, небалансы, большие размеры финансовых гарантий приведут к тому, что на рынке останутся только некоторые крупные поставщики. Поэтому такое введение рынка будет способствовать не увеличению, а уменьшению конкуренции на розничном рынке электроэнергии", - говорится в заявлении эксперта команды Зеленского.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" Верховная Рада приняла в апреле 2017 года.

Одним из ключевых элементов закона является лишение государством права регулировать тарифы производителей электрической энергии. И с 1 июля 2019 саморегулирование украинского рынка должно происходить с помощью механизмов конкуренции, спроса и предложения.

"Но в Украине есть ключевое расхождение с другими странами, где такое вводилось. У нас нет конкуренции на рынке, а есть глубокая монополизация рынка. Следовательно, производители с 1 июля смогут выставлять любые цены на электроэнергию, не встречая реальной конкуренции, которая может ограничивать рост цен. Скачок цен с введением такого "либерализованного монопольного рынка" может составить 30% -60%", - считает Андрей Герус - эксперт команды новоизбранного президента Зеленского.

Он напоминает, что Антимонопольный комитет Украины в конце 2018 признал, что у ГП "НАЭК Энергоатом" и группы ДТЭК Рината Ахметова существует рыночная власть.

К тому же у ДТЭК - вертикальная интеграция: 80% от всей добычи угля, 80% от всех угольных электростанций, 7 предприятий облэнерго, которые контролируют более 40% поставок электроэнергии.

По подсчетам Геруса, 60% денег из каждой платежки за электроэнергию идет группе ДТЭК, это более 100 млрд грн в год.

"В выводах АМКУ утверждалось, что рыночная власть производителей электроэнергии не может быть реализована через техническое и ценовое государственное регулирование (Министерство энергетики и НКРЭКУ). Какая же теперь логика реформы - с 1 июля снять это регулирование, чтобы монополисты смогли полностью реализовать свою рыночную власть?", - говорит председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

По словам Геруса, новая модель рынка имеет смысл, если существует конкуренция, присутствуют десятки участников и открыт импорт.

"Но что произошло в Украине за последние годы? ДТЭК в августе 2017 приобрела на приватизации блокирующие пакеты акций 5 крупных энергетических компаний: Западэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго, Днепрооблэнерго, Донецкоблэнерго; ДТЭК (с разрешения АМКУ) купила контрольные пакеты акций Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго; добыча угля компаний ДТЭК увеличился с 67% в 2013 году до доли более 80% в 2018 году (то есть произошла дальнейшая монополизация рынка сырья для угольных электростанций) ", - отмечает Герус.

Импорт электроэнергии в Украине тоже не был открыт. При этом в декабре 2017 года АМКУ выдал рекомендацию о необходимости открытия импорта электроэнергии.

"Но произошел полный саботаж этой рекомендации по стороны Министерства энергетики, НКРЭКУ и Совета Оптового рынка электроэнергии, который возглавлял в то время представитель ДТЭК. В то же время цена электроэнергии на бирже в Венгрии в последние месяцы была на 30%-60% ниже, чем тариф украинских угольных электростанций. И открытие импорта привело бы к конкуренции и снижении цены. Таким образом, в последние годы не реализовывались меры по усилению конкуренции, а наоборот происходила дальнейшая монополизация рынка", - отмечает эксперт команды Зеленского.

По словам Геруса, кроме проблемы монополизации рынка, существует еще ряд других проблем. Это - высокий объем неурегулированных долгов в размере более 36 млрд грн. Высокий объем перекрестного субсидирования: 60 млрд грн в год, которые небытовые потребители дополнительно оплачивают вместо бытовых потребителей.

"Такое перекрестное субсидирование будет ликвидировано до 01.07.2019. Но НКРЭКУ вместо того, чтобы отменить формулу Роттердам + и минимизировать перекрестное субсидирование, последние годы дополнительно поднимало тарифы. Если такие объемы обязательств будут наложены на государственные компании, то те будут вынуждены продавать свою электроэнергию дороже. А частные компании в то же время будут зарабатывать большую маржу", - считает эксперт.

"Очевидно, что больше всего в этой ситуации пострадают мелкие потребители, школы, больницы, детские сады, водоканалы, государственные шахты, коммунальные предприятия, малый и средний бизнес, которые получат наивысшую цену электроэнергии. Выигрывают от такой псевдореформы украинские олигархи, которые контролируют энергетические монополии. Они смогут выставлять любые цены на свою электроэнергию, понимая, что альтернативы для покупателя не будет. Именно поэтому некоторые монополии и их "агенты влияния" так активно проталкивают идею новой модели рынка, называя его "конкурентным рынком ", таким образом, вводя общество в заблуждение", - говорит Герус.