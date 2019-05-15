БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.05.19 11:03

В "Борисполе" обнаружили 48 килограммов наркотиков

На территории международного аэропорта "Борисполь" было обнаружено груз наркотиков весом 48 кг, следовавший из Ирана в Канаду, транзитом через территорию Украины.

борисполь,терминал

Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления ГФС в Киевской области сообщает БизнесЦензор.

"В веществах, находившихся в грузе общим весом 48 кг, при проведении экспресс-анализа были обнаружены наркотические вещества - гашиш и героин, а также психотропное вещество амфетамин", - сообщает ГФС.

Приблизительная стоимость изъятого груза на "черном рынке" составляет около $1 миллиона, сообщает ГФС.

ГФС вместе с СБУ начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины. В рамках этого дела прошли обыски, в результате которых были обнаружены наркотики.

Правоохранители расследуют деятельность международной преступной группы, члены которой наладили канал контрабандного перемещения наркотиков из стран Ближнего Востока через Украину в Канаду.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100