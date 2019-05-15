БизнесЦензор

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15.05.19 10:45

Google увеличит объем рекламы в своих сервисах

На главной странице поисковика Google в мобильной версии сайта и в приложении для смартфонов появится реклама, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

google

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Также реклама будет размещаться на новостном канале Discover (в российской версии — "Рекомендации") и в электронной почте Gmail, ее станет больше на YouTube, "Google-картах", а в результатах поиска появится галерея для рекламных объявлений.

"Компания хочет, чтобы пользователям было легче находить и покупать новые продукты, потому что они совершают покупки импульсивно, когда смотрят телевизор или сидят в ванной",— сказал вице-президент по разработке Оливер Хекманн.

Компания объявила о расширении рекламной площади для увеличения доходов от мобильных покупателей до конца 2019 года.

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