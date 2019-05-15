"Укртранснафта" потребует компенсацию от "Транснефти" из-за грязной нефти из РФ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Facebook "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

"14 мая в рамках Шестого заседания Международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе российская "Транснефть", венгерская группа MOL, словацкая Transpetrol и АО "Укртранснафта" рассмотрели вопросы компенсации дополнительных расходов на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти с нефтепровода "Дружба", – сообщает компания.

"Укртранснафта" отмечает, что урегулирования этого вопроса не предусмотрено действующим соглашением о предоставлении услуг по транзиту российской нефти.

Поэтому "стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов АО "Укртранснафта", – сообщает компания.

"Укртранснафта" отмечает, что уже освободила одну нить нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода. Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет перекачиваться партиями европейским потребителям в соответствии с графиком, утвержденным всеми заинтересованными сторонами.

"Полная прокачка некондиционной нефти Urals с территории Украины в Венгрию и Словакию может занять от четырех до шести месяцев. Этот срок зависит от концентрации хлорорганических соединений в остатках сырья", – сообщает "Укртранснафта".

Как уточнил агентству Reuters глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко, по состоянию на 14 мая в украинской части нефтепровода "Дружба" остается около 350 тыс. тонн загрязненной нефти, передает РБК.

По словам главы компании, "Укртранснафта" будет перекачивать эту нефть в Венгрию и Словакию в течение еще четырех-шести месяцев.

Читайте также: Венгерская MOL согласилась выкачать 100 тысяч тонн грязной российской нефти

Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию белорусского оператора нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" от 19 апреля, который сообщил о критическом ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба" оцениваются в сотни миллионов долларов, точная сумма будет определена в течении месяца.