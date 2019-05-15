Фонд гарантирования продал здание бизнес-центра в Киеве за 390 миллионов

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Победителем аукциона стал "Магазин Киянка", который предложил 390 млн грн. Стартовая цена за лот составляла 338 800 000 грн.

В госреестре конечным бенефициаром "Магазин Киянка" указан Вадим Григорьев.

В декабре 2018 года НБУ принял решение ликвидировать "ВТБ Банк" (украинская дочка российского ВТБ). Его активы были позже выставлены на торги. Среди них был и БЦ "Инком".

Несколькими годами ранее банку пришлось забрать этот БЦ у известного ИТ-бизнесмена Александра Кардакова, главы набсовета Octava Capital, основателя "Датагруп" и "Инком", в счет долга.

Потом Кардаков полностью погасил долги. Но БЦ, в котором работают Octava Capital, "Октава Киберзахист" и "Датагруп", где Кардаков теперь миноритарий, оставался в собственности банка.

"Сегодня поставил жирную точку в старой жизни", - сказал Кардаков.

Решение о том, что здание он будет выкупать только в случае, если сделка будет выгодной, он принял еще в 2017 году.

"Тогда же был дан старт новому проекту. Мы проектируем для себя два новых БЦ на Подоле. Современных, технологичных, красивых. Как ни крути, но БЦ Инком уже морально (и физически) устарел, и возврат в собственность здания за 390 млн грн - для нас не выгодная сделка", - сказал Кардаков.