Ядерная корпорация Китая и РФ подписали контракт на $1,7 миллиарда (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Начало строительства энергоблоков планируется на октябрь 2021 года и август 2022 года, соответственно.

Как сообщалось, в минувшем марте ASE и CNNC подписали контракт на технический проект на блоки NN3 и 4 АЭС "Сюйдапу".

В июне 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" (г.Хулудао, провинция Ляонин, Китай) двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200.

Тогда же "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство блоков АЭС "Сюйдапу", строительство IV очереди ТАЭС (блоки NN7-8), поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600 и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.

В соответствии с подписанными контрактами, российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN7-8 ТАЭС и для блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2028 год.