БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.05.19 08:26

Венгерская MOL согласилась выкачать 100 тысяч тонн грязной российской нефти

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит и словацкий НПЗ Slovnaft, согласилась выкачать из нефтепровода "Дружба" и хранить у себя 100 тысяч тонн загрязненной нефти из РФ.

Венгерская MOL согласилась выкачать 100 тысяч тонн грязной российской нефти

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Прокачка нефти по "Дружбе" восстановлена только частично - на менее значимой ветке Украина-Венгрия. Вторая, основная ветка нефтепровода, идущая через Польшу в Германию, до сих пор парализована.

"Чтобы гарантировать транспортировку кондиционной нефти через нефтепровод "Дружба" как можно быстрее, MOL, как многие другие компании в пострадавших странах, согласилась выкачать и хранить у себя 100 тысяч тонн загрязненной нефти", - говорится в ответе венгерской компании.

В сообщении MOL также говорится, что компания самостоятельно проведет очистку российской нефти, "используя новейшие технологии с добавлением чистой нефти".

Возобновления поставок нефти по "Дружбе" на территории Венгрии MOL ожидает во второй половине мая, "согласно договоренностям с российскими и украинскими транспортными компаниями".

В ожидании кондиционной нефти из трубы, компания, как говорится в официальном сообщении, работает без перерывов, используя предоставленные властями Венгрии стратегические резервы.

По разным оценкам, в нефтепровод "Дружба" попали от трех до пяти миллионов тонн некондиционной нефти - с повышенной долей хлоридов. В результате страны-импортеры в Европе на несколько недель лишились возможности получать российскую нефть. Убытки от аварии, по некоторым оценкам, составят не менее трех миллиардов долларов США.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100