Суд запретил главе комитета Американской торговой палаты выезд за границу из-за долга перед "Райффайзен Банком Аваль"

Соответствующее постановление суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает БизнесЦензор.

"С момента открытия исполнительного производства должник уклоняется от исполнения решения суда, не оказывает никаких действий, направленных на погашение задолженности, однако неоднократно пересекает государственную границу Украины. Таким образом, установление временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины будет побуждать должника к совершению действий по погашению задолженности по решению суда", – сказано в постановлении от 5 апреля 2019 года.

Согласно фотокопии оригинала судебного решения, запрет на выезд за пределы Украины, арест личного движимого и недвижимого имущества, в том числе личных банковских счетов, а также банковских счетов подконтрольных должнику предприятий касается Татьяны Поповой – главы комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты в Украине, бывшей заместителя министра информационной политики, советника министра обороны, эксперта общественного объединения "Информационная безопасность".

"Временно ограничить Попову Татьяну Валериевну в праве выезда за пределы Украины путем запрета пересекать государственную границу без изъятия паспортного документа, до выполнения обязательств, возложенных исполнительным письмом №2-7572/12, выданным во исполнение решения Дарницкого районного суда г. Киева от 19.09.2014 года по делу по иску ПАО "Райффайзен Банк Аваль" к Поповой Татьяне Валериевне", – сказано в документе.

Как указано в судебном решении, кредитор вынужден пойти на крайние меры воздействия, поскольку с 2017 года Татьяна Попова игнорирует требования государственного исполнителя судебных решений Департамента исполнительной службы Министерства юстиции: не выполняет законных требований об исполнении обязательств перед кредитором, игнорирует судебные решения о погашении задолженности перед кредитором, а также вызовы к государственному исполнителю, не предоставляет ему пояснений по поводу невыполнения судебного решения о взыскании проблемной задолженности.

Ранее в СМИ сообщалось, что с 2012 года "Райффайзен Банк Аваль" вел безуспешную судебную тяжбу по взысканию кредитной задолженности в размере свыше $6 млн с Татьяны Поповой.

В 2007 году компаниям, подконтрольным ей и ее родителям, австрийский банк в Украине выдал кредиты на общую сумму $7 млн под личное письменное поручительство Поповой. Впоследствии компании, подконтрольные Поповой и членам ее семьи перестали выполнять обязательства по погашению кредитной задолженности перед "Райффайзен Банк Аваль". Эта проблемная задолженность в размере $6,2 млн отображена в перечне ее обязательств в открытом реестре данных о национальных публичных деятелях Украины.

В 2016 году Владимир Лавренчук, глава правления "Райффайзен Банк Аваль", обратился в Национальную полицию с заявлением об уголовном правонарушении по ст. 388, ч 1 Уголовного Кодекса, по которому было возбуждено дело №12016100000000554 от 15 апреля 2016 года об уголовных правонарушениях должностных лиц и структур, подконтрольных Татьяне Поповой.

Как следует из другого определения суда по этому уголовному делу, Попова и члены ее семьи много лет предпринимали незаконные попытки мошенническим путем вывести бизнес-центр Increastar из-под залога, а также не выполняли законных требований кредитора "Райффайзен Банк Аваль" по возврату кредитных средств.

Для уклонения от выполнения обязательств перед банком должностные лица подконтрольных Поповой компаний, среди которых ее отец, предприняли без согласия ипотекодержателя "Райффайзен Банк Аваль" незаконные действия по уменьшению площади заложенных помещений, а также незаконному отчуждению этой недвижимости другим структурам, подконтрольным семье Поповых.

После многолетней безуспешной судебной тяжбы с высокопоставленной украинской чиновницей и подконтрольными ей и ее семье компаниями, в конце 2018 года "Райффайзен Банк Аваль" уступил права требования по долгам семьи Поповых на сумму свыше $6 млн. Сейчас принадлежащий им бизнес-центр Increastar по адресу ул. Сурикова 3 в Киеве на основании судебного решения об аресте здания в рамках уголовного дела передан на ответственное хранение законному правопреемнику права требования по долгам семьи Поповых перед "Райффайзен Банк Аваль".

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