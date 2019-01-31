S&P изменило прогноз по рейтингу Metinvest до позитивного

Об этом со ссылкой на Cbonds сообщает БизнесЦензор.

В S&P Global Ratings отметили, что прогноз по рейтингу - "позитивный". Предыдущий прогноз был "стабильный".

Ранее журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию "Метинвеста" по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

В IFR считают, что сделка, в рамках которой использовалось два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Как известно, "Метинвест" в апреле 2018 года рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США. Согласно информации компании, это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения.

Кроме того, в "Метинвесте" подчеркнули, что это самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

За девять месяцев 2018 года консолидированная выручка "Метинвеста" увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9 063 млн долларов.

Рост выручки в "Метинвесте" объясняют несколькими факторами.

В частности, по данным компании, цены реализации металлопродукции выросли, следуя за мировыми бенчмарками, при этом цены на железорудную продукцию увеличились на фоне роста премий за качество и ориентации на приоритетные рынки.

Кроме того, сильный спрос обусловил увеличение объема продаж собственной продукции. В-третьих, резко вырос объем продукции для перепродажи, отметили в пресс-службе.

За отчетный период выручка в Украине выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 525 млн долларов – благодаря увеличению спроса на внутреннем рынке на фоне экономического роста, продолжающегося одиннадцатый квартал подряд. В частности, объемы реализации плоского и длинного проката выросли почти на 40%.

Также поддержку оказали возросшие цени реализации. Кроме того, продажи окатышей и кокса практически удвоились. В результате доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 2 пп – до 28%.

За девять месяцев 2018 года международные продажи выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6 538 млн долларов, обеспечив 72% консолидированной выручки. Продажи в Европу выросли на 33% на фоне увеличения цен на металлопродукцию и руду, а также роста объемов реализации полуфабрикатов, длинного проката и железорудной продукции на 489, 190 и 1 047 тыс. тонн соответственно.

При этом доля региона в общей выручке составила 34%, снизившись на 3 пп. Продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 82% на фоне увеличения объемов реализации полуфабрикатов на 853 тыс. тонн и плоского проката на 223 тыс. тонн, а также роста цен на всю продукцию, тем самым увеличив долю региона в консолидированной выручке на 3 пп – до 19%.

Продажи в страны СНГ выросли на 4% благодаря росту цен и объемов реализации готовой продукции, при этом доля региона в консолидированной выручке сократилась на 2 пп – до 7%. Продажи в Северную Америку выросли на 70% – в основном, благодаря увеличению реализации чушкового чугуна, при этом доля региона в общей выручке выросла на 1 пп – до 6%.

Продажи в Юго-Восточную Азию выросли на 10% – в основном, благодаря увеличению реализации плоского проката, сообщили в "Метинвесте".

При этом доля этого рынка в консолидированной выручке сократилась на 2 пп – до 5%. Продажи в другие регионы утроились, что позволило сохранить их долю в консолидированной выручке на уровне 1%.