Производитель водки Medoff заявил о попытке незаконного завладения брендом

Как передает БизнесЦензор, об этом директор компании Beverage Trading Company Алексей Ковалевич заявил на своей странице в сети Facebook.

Таким образом, топ-менеджер прокомментировал информацию в СМИ о том, что бренд Medoff был выведен в офшоры и может исчезнуть с рынка. Конфликт разгорелся после того, как львовский водочный завод "Гетьман" начал рассылать торговым сетям письма, в которых утверждает, что якобы получил право на разлив водок ТМ Medoff, ТМ "Наша марка" и ТМ Arctica.

"Во-первых, я должен подтвердить факт наличия писем от НПП "Гетьман" в адрес торговых сетей о том, что НПП "Гетьман" получило лицензию на ТМ Medoff для розлива на львовском ликероводочном заводе.

Во-вторых, я официально опровергаю эту информацию, потому что ТМ Medoff, а также ТМ "Наша марка" и ТМ Arctica на условиях лицензионного соглашения сегодня принадлежат компании Beverage Trading Company, директором которой я, собственно, и являюсь", – завил Ковалевич.

Руководитель компании добавил, что юристы сегодня тщательно разбираются в ситуации, с целью выяснить на каком основании офшорная компания Zaforpo Ventures (Кипр, директор – Джонатан Вейл) позиционирует себя правообладателем брендов Beverage Trading Company и якобы передает их в пользование НПП "Гетьман".

Читайте также: Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь

"Хочу особенно акцентировать внимание на том, что Zaforpo Ventures не является соучредителем Beverage Trading Company и не имеет никакого отношения к деятельности нашей компании. Сам Джонатан Вейл, подписавший проект лицензионного договора с "Гетьманом", примерно 5 лет тому назад занимал должность директора компании ООО "Крымская водочная компания", которая была вынуждена прекратить деятельность в связи с аннексией Крыма.

Вся операционная деятельность с ООО была переведена на Beverage Trading Company. Следовательно, никаких законных оснований распоряжаться правами на ТМ Beverage Trading Company упомянутый мною Джонатан Вейл не имеет. Тем более, что указанный человек никогда не входил в число бенефициаров этого бизнеса", – пояснил директор Beverage Trading Company.

Ковалевич также отметил, что длительное время формальное отношение к компании ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" имел Нил Смит. Он представлял интересы реального конечного бенефициара компании, однако сам никогда не являлся ее собственником.

"Сегодня же оказалось, что офшорная компания г-на Смита "EBC" (Кипр) выступила "передатчиком" прав на наши торговые марки компании Zaforpo Ventures", – указал топ-менеджер.

По словам руководителя компании, в Beverage Trading Company считают, что имеет место попытка незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара Beverage Trading Company.

"Вместе с тем, я не хочу никого преждевременно ни в чем обвинять. Но хочу заверить всех наших коллег, дистрибьюторов и торговые сети в том, что Beverage Trading Company как производил, так и производит продукцию ТМ Medoff, ТМ "Наша марка" и ТМ Arctica на абсолютно законных основаниях. Мы приложим максимуму усилий, чтобы сложившаяся ситуация не повлекла за собой сбоев в поставках любимой водки украинцев на полки магазинов", – добавил директор компании-производителя Medoff.

Напомним, ранее со ссылкой на информацию от торговых сетей, СМИ стало известно о попытке рейдерства Medoff на кипрские офшоры.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram